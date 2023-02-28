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Киноафиша Сериалы Ждули

Ждули (2023 - …)

16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут
О чем телешоу

«Ждули» – это первое в мире реалити-шоу о женщинах, связавших свою жизнь с узниками тюрем. Героини проекта – реальные российские девушки, ведущие роман по переписке с мужчинами, которые отбывают срок за решеткой. Ради большой, но пока недосягаемой любви они переводят всю свою жизнь в режим ожидания. «Заочницы», или «ждули», как они сами себя называют, живут от свидания до свидания под строгим надзором тюремщиков, копят на дорогих адвокатов и собираются в сообщества взаимопомощи, чтобы поддержать друг друга на этом пути.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ждули - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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