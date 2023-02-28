«Ждули» – это первое в мире реалити-шоу о женщинах, связавших свою жизнь с узниками тюрем. Героини проекта – реальные российские девушки, ведущие роман по переписке с мужчинами, которые отбывают срок за решеткой. Ради большой, но пока недосягаемой любви они переводят всю свою жизнь в режим ожидания. «Заочницы», или «ждули», как они сами себя называют, живут от свидания до свидания под строгим надзором тюремщиков, копят на дорогих адвокатов и собираются в сообщества взаимопомощи, чтобы поддержать друг друга на этом пути.