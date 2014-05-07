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Джона с острова Тонга 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джона с острова Тонга
Киноафиша Сериалы Джона с острова Тонга Сезоны Сезон 1

Jonah from Tonga 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джона с острова Тонга»

В 1-м сезоне сериала «Джона с острова Тонга» в центре событий оказывается проблемный подросток по имени Джона. Он настолько утомляет родителей своими выходками, что они решают отправить его к дядюшке в Полинезию. Там, на изолированном от мира острове, он должен задуматься о своем поведении и переосмыслить жизненные ориентиры. По крайней мере, так наивно думают мама с папой! На самом деле изгнанный мятежник начинает доставлять всем еще больше трудностей, чем когда-либо. Вернувшись в родную Австралию, он кичится своей «отсидкой» на острове Тонга и собирает вокруг себя собственную школьную банду.

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Список серий 1-го сезона сериала «Джона с острова Тонга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 мая 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 июня 2014
График выхода всех сериалов
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