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Кайрос 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кайрос
Киноафиша Сериалы Кайрос Сезоны Сезон 1

Kairoseu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кайрос»

В 1-м сезоне сериала «Кайрос» два человека, живущих в разных временах, случайно обнаруживают коридор, через который они могут обмениваться посланиями. Ким Со-джин – успешный предприниматель и любящий отец. Он считает себя абсолютно счастливым мужчиной, пока его маленькая дочка загадочным образом не исчезает. Он прикладывает все возможные усилия, чтобы найти своего ребенка, и внезапно понимает, что может отправлять письма в прошлое. Параллельно студентка Хан Э-ри разрывается между тяжелой ночной работой и утренней учебой, чтобы помочь матери. Но женщина тоже пропадает. После этого героиня получает письмо из будущего.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кайрос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 декабря 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 декабря 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 декабря 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
21 декабря 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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