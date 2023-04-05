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Хорошие матери 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хорошие матери
Киноафиша Сериалы Хорошие матери Сезоны Сезон 1

The Good Mothers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хорошие матери»

В 1 сезоне сериала «Хорошие матери» главными действующими лицами оказываются несколько женщин, которые восстали против могущественной итальянской мафии. Каждая из главных героинь родилась и выросла в семье влиятельных итальянских мафиози. Они выросли, родили собственных детей и решили бросить вызов Ндрангете — организованной преступной группировке в Италии. Женщины решили во что бы то ни стало оградить своих детей, вынужденных подчиняться правилам криминального мира. Ради свободы они объединяются с честной и принципиальной женщиной-прокурором и предают собственную семью. 

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хорошие матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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