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Случайные встречи 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Случайные встречи
Киноафиша Сериалы Случайные встречи Сезоны Сезон 1

Случайные встречи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Случайные встречи»

В 1 сезоне сериала «Случайные встречи» Валерия Рябинина имеет крайне необычную для замужней женщины и матери профессию – она таксист. Лера любит колесить по улицам города, зарабатывая на жизнь частным извозом. А дома ее ждут супруг Антон, почти взрослая дочь Анна и любимый пес Элвис. Вот только идиллия рушится, когда муж начинает изменять и уходит из семьи. Следующей сбегает Аня: она вступает в связь со взрослым женатым мужчиной, а при попытке ее образумить хлопает дверью и исчезает. Лера остается совсем одна, но повесить нос ей не позволяет работа. Случайные пассажиры заставляют женщину по-новому взглянуть на судьбу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Случайные встречи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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