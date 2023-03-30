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Киноафиша Сериалы Случайные встречи

Случайные встречи (2023 - …)

Случайные встречи 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Случайные встречи» – это российская мелодрама о женщине-таксистке и ее пассажирах. Лера Рябинина замужем уже не первый год. Она посвящает все свободное время мужу Антону, дочке-подростку Ане и псу Элвису, а на жизнь зарабатывает частным извозом. К сожалению, страсть между ней и супругом ослабевает, а вскоре он находит другую женщину. Еще одну проблему подкидывает Аня, которая начинает встречаться с женатым мужчиной и уходит из дома. Справиться с этой ситуацией Лере помогают случайные попутчики в ее такси.

В ролях
В ролях
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Вероника Саркисова
Иван Гришанов
Иван Гришанов
Юлия Назаренко-Благая
Юлия Назаренко-Благая
Тимофей Якомульский
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Случайные встречи»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Случайные встречи - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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