Сериал «Случайные встречи» – это российская мелодрама о женщине-таксистке и ее пассажирах. Лера Рябинина замужем уже не первый год. Она посвящает все свободное время мужу Антону, дочке-подростку Ане и псу Элвису, а на жизнь зарабатывает частным извозом. К сожалению, страсть между ней и супругом ослабевает, а вскоре он находит другую женщину. Еще одну проблему подкидывает Аня, которая начинает встречаться с женатым мужчиной и уходит из дома. Справиться с этой ситуацией Лере помогают случайные попутчики в ее такси.