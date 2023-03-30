В 1 сезоне сериала «Случайные встречи» Валерия Рябинина имеет крайне необычную для замужней женщины и матери профессию – она таксист. Лера любит колесить по улицам города, зарабатывая на жизнь частным извозом. А дома ее ждут супруг Антон, почти взрослая дочь Анна и любимый пес Элвис. Вот только идиллия рушится, когда муж начинает изменять и уходит из семьи. Следующей сбегает Аня: она вступает в связь со взрослым женатым мужчиной, а при попытке ее образумить хлопает дверью и исчезает. Лера остается совсем одна, но повесить нос ей не позволяет работа. Случайные пассажиры заставляют женщину по-новому взглянуть на судьбу.