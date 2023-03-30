Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sluchaynye vstrechi season 1 watch online

Sluchaynye vstrechi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sluchaynye vstrechi Seasons Season 1

Случайные встречи 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sluchaynye vstrechi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Случайные встречи» Валерия Рябинина имеет крайне необычную для замужней женщины и матери профессию – она таксист. Лера любит колесить по улицам города, зарабатывая на жизнь частным извозом. А дома ее ждут супруг Антон, почти взрослая дочь Анна и любимый пес Элвис. Вот только идиллия рушится, когда муж начинает изменять и уходит из семьи. Следующей сбегает Аня: она вступает в связь со взрослым женатым мужчиной, а при попытке ее образумить хлопает дверью и исчезает. Лера остается совсем одна, но повесить нос ей не позволяет работа. Случайные пассажиры заставляют женщину по-новому взглянуть на судьбу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Sluchaynye vstrechi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more