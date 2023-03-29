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Скорая: Нью-Йорк 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скорая: Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы Скорая: Нью-Йорк Сезоны Сезон 1

Emergency: NYC 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скорая: Нью-Йорк»

В 1 сезоне сериала «Скорая: Нью-Йорк» события разворачиваются в одном из самых крупных и густонаселенных мегаполисов мира – в Нью-Йорке. Каждую минуту здесь что-нибудь приключается: аварии, падения с высоты, домашнее насилие и даже стихийные бедствия. К счастью, есть люди, готовые всегда прийти на помощь пострадавшим. И это не мифические супергерои, а наши современники из плоти и крови – сотрудники неотложной медицины. Хирурги-трансплантологи, парамедики, травматологи, нейрохирурги, медсестры, водители экипажей скорой помощи и экстренных вертолетов не спят ночами, чтобы спасти еще одну жизнь.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Скорая: Нью-Йорк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вместе мы сила You're Not Alone
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Нельзя быть готовым ко всему Ready or Not
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
В Америку пешком Walking to America
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
Слава отважным No Guts No Glory
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Дом, милый дом Home Sweet Home
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
Назад к привычному Reset
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2023
Перемены Change of Heart
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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