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Королевские крекеры 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королевские крекеры
Киноафиша Сериалы Королевские крекеры Сезоны Сезон 1

Royal Crackers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королевские крекеры»

В 1 сезоне сериала «Королевские крекеры» некогда успешная пекарская династия Бейкерсфилдов, занимающаяся производством крекеров, постепенно теряет деловую хватку. У дел стоит старший на данный момент представитель рода – Теодор Хорнсби – старший. Это очень властный и глупый человек, не считающийся ни с чьим мнением, – одним словом, самодур. Наследники империи «королевских крекеров» мечтают отделаться от его гнета и проявить свои таланты. Однажды судьба подбрасывает им такой шанс. Старик после неприятного инцидента оказывается в коме. Но не разрушат ли его дети остатки былого величия семьи?

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Королевские крекеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разрушающаяся империя Crumbling Empires
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2023
Тур возвращения Тео Theo's Comeback Tour
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2023
Фабрика 37 Factory 37
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Стебе Stebe
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Деловая мама Business Mom
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Мэйворт Mayworth
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
1% The .1%
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2023
Дом Дарби Casa de Darby
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2023
КрекерКон CrackerCon
Сезон 1 Серия 9
14 мая 2023
Крафтопия Craftopia
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2023
График выхода всех сериалов
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