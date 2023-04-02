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Военный моряк 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Военный моряк
Киноафиша Сериалы Военный моряк Сезоны Сезон 1

Krigsseileren
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военный моряк»

В 1 сезоне сериала «Военный моряк» события разворачиваются в 40-е годы прошлого столетия. Европа погружается в хаос из-за самой опасной и кровопролитной войны в истории человечества. Норвегия оказывается на отшибе цивилизации, не нужная ни одной, ни другой стороне. Она служит перевалочным пунктом и полигоном, но никто не заботится о людях, которые живут на ее территории. В это самое время двум старым приятелям-морякам не везет оказаться на своем торговом судне в открытом море. Они теряют связь с берегом и не знают, как им поступать дальше. Все усугубляется, когда они попадают в эпицентр чужого сражения.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Военный моряк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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