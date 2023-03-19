Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Перекресток Салливанов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Перекресток Салливанов
Киноафиша Сериалы Перекресток Салливанов Сезоны Сезон 1

Sullivan's Crossing 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перекресток Салливанов»

В 1 сезоне сериала «Перекресток Салливанов» в центре событий оказывается сотрудница известной и престижной американской больницы – опытная врач-нейрохирург Мэгги Салливан. Несмотря на свой небольшой возраст, ей уже удалось многого достичь как на профессиональном, так и на личном фронте. Девушка думает, что нашла свое призвание, а заодно и любовь в лице сексуального коллеги. Но когда она узнает правду о своем избраннике, ей не остается ничего другого, как сбежать в родной городок Салливанс-Кроссинг. Там она встречает людей, которых предпочла бы больше никогда не видеть, и вспоминает о том, о чем мечтала забыть.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Перекресток Салливанов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Возвращение домой Coming Home
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2023
Разлучница Homewrecker
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Объезды Detours
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Рок и наковальня Rock and a Hard Place
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Падение давления Pressure Drop
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Точка кипения Boiling Point
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
Второй шанс Second Chances
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2023
Афтершок Aftershock
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2023
Не могу удержаться от падения Can't Help Falling
Сезон 1 Серия 9
14 мая 2023
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 1 Серия 10
14 мая 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше