The Perfect Couple

Статьи о сериале «The Perfect Couple»

Статьи о сериале «The Perfect Couple» All info
Главные герои здесь - как с картинки, но у каждого есть скелеты в шкафу
«Белые ножи» или «Достать лотос»? У этого свежего детектива 75 млн просмотров на Netflix — круче лишь «Игра в кальмара» Николь Кидман здесь не обнажается, как в «Плохой девочке», но все равно забирает каждый кадр.
3 comments
2 March 2025 14:15
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5) Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.

11 December 2024 18:07
Понравился сериал «Идеальная пара» с Кидман? Эти 5 детективов держат в напряжении не хуже
Понравился сериал «Идеальная пара» с Кидман? Эти 5 детективов держат в напряжении не хуже Собрали проекты на любой вкус — от комедийного до реально жуткого.

18 November 2024 17:38
