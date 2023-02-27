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Будни роддома (2023 - …)

Будни роддома 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 5 часов 0 минут
О чем телешоу

«Будни роддома» – невероятно трогательный проект, который рассказывает личные истории не только будущих мам от их первого шага на порог роддома до первого детского крика, но и врачей больницы. В реалити зритель сможет узнать все мысли и переживания участников событий и стать свидетелями необычных историй из практики врачей и акушерок.

Зрители окажутся на территории уникального места, где каждый день происходит главное чудо в нашей жизни – появление на свет нового человека. И где сотни врачей ежедневно отдают все свои силы, чтобы это чудо произошло. Зрителям представится уникальная возможность увидеть всю «кухню» роддома, получить больше информации о родах и их вариантах, узнать прикладные советы и лайфхаки.

 

«Проект «Будни роддома» в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения, созданы все необходимые условия. Так, для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии. Также в реалити-шоу рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми – это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости», - подчеркнула заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. 

Съемки проходили в реальном московском роддоме, в это время медицинский персонал выполнял свою обычную работу. В проекте приняли участие 24 героини, на протяжении реалити-шоу на свет появились 25 детей.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Будни роддома - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
Кадры из телешоу
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