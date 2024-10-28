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Будни роддома (2023), 2 сезон
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Сезон 2
Будни роддома
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Будни роддома
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
28 октября 2024
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
4 ноября 2024
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
11 ноября 2024
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
18 ноября 2024
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
25 ноября 2024
Выпуск 6
Сезон 2
Серия 6
2 декабря 2024
Выпуск 7
Сезон 2
Серия 7
9 декабря 2024
Выпуск 8
Сезон 2
Серия 8
16 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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