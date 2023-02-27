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Будни роддома (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Будни роддома
Киноафиша Сериалы Будни роддома Сезоны Сезон 1

Будни роддома 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

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Список серий телешоу Будни роддома График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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