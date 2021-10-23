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Купите это немедленно (2021 - …)

Купите это немедленно 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут
О чем телешоу

Российские миллионеры инвестируют в зрителей СТС. Это не шутки, это — премьера шоу «Купите это немедленно»!

1 сезон шоу «Купите это немедленно» с ведущим Александром Пушным стартует на СТС 23 октября 2021 года. В проекте авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Оценивать ноу-хау участников со всей России будут влиятельные и успешные российские инвесторы: Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.


На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своё мнение и сумму инвестиций.


Шоу поможет талантливым предпринимателям в запуске бизнесов, а инвесторам — в поиске свежих решений. Также благодаря участникам «Купите это немедленно» появится много новых интересных продуктов. Цель программы — развитие технологий России и поддержка молодых изобретателей.


Содействие в подготовке шоу оказывает Агентство инноваций Москвы. Над программой работают выпускники школы кино и телевидения НМГ «Индустрия», в числе которых известная актриса Валерия Шкирандо.

В ролях
В ролях
Александр Пушной
Александр Пушной
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Купите это немедленно - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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