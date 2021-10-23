Российские миллионеры инвестируют в зрителей СТС. Это не шутки, это — премьера шоу «Купите это немедленно»!

1 сезон шоу «Купите это немедленно» с ведущим Александром Пушным стартует на СТС 23 октября 2021 года. В проекте авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Оценивать ноу-хау участников со всей России будут влиятельные и успешные российские инвесторы: Надия Черкасова, Игорь Рыбаков, Александр Галицкий и Михаил Кучмент.



На первом этапе участники попытаются за полторы минуты доказать уникальность своих разработок зрителям в зале. Если большинство будущих потребителей проголосуют за новый проект, бизнесмены также озвучат своё мнение и сумму инвестиций.



Шоу поможет талантливым предпринимателям в запуске бизнесов, а инвесторам — в поиске свежих решений. Также благодаря участникам «Купите это немедленно» появится много новых интересных продуктов. Цель программы — развитие технологий России и поддержка молодых изобретателей.



Содействие в подготовке шоу оказывает Агентство инноваций Москвы. Над программой работают выпускники школы кино и телевидения НМГ «Индустрия», в числе которых известная актриса Валерия Шкирандо.