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Постер сериала Вспыльчивый священник
Киноафиша Сериалы Вспыльчивый священник Сезоны

Вспыльчивый священник, список сезонов

The Fiery Priest 12+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

0.0
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8.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Вспыльчивый священник»
Вспыльчивый священник - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов 15 февраля 2019 - 20 апреля 2019
 
Вспыльчивый священник - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 8 ноября 2024 - 27 декабря 2024
 
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