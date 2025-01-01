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Волшебный фонарь 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Волшебный фонарь
Киноафиша Сериалы Волшебный фонарь Сезоны Сезон 1

Волшебный фонарь 0+
Название Сезон 1
Количество серий 77
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Волшебный фонарь»

В 1-м сезоне сериала «Волшебный фонарь» в центре событий оказываются двое веселых ребят. Катя – умная и сознательная семилетняя девочка, которая частенько присматривает за своим младшим братиком, которому пока всего пять лет. Он ни минуты не сидит на месте и постоянно придумывает немыслимые, а часто даже опасные развлечения. К счастью, Катя умеет привлечь его внимание и надолго заинтересовать мальчика одной из своих историй. Их у нее множество, ведь девочка очень любит читать. Среди ее любимых авторов оказываются Жюль Верн, Льюис Кэрролл, Александр Дюма, Эдгар Аллан По и другие мировые классики. Она пересказывает брату их лучшие произведения.

 

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Волшебный фонарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Островок сокровищ
Сезон 1 Серия 1
TBA
Робинзончик Крузо
Сезон 1 Серия 2
TBA
Маленький капитан
Сезон 1 Серия 3
TBA
Маленький принц и маленький нищий
Сезон 1 Серия 4
TBA
Гулливер в стране лиллипутиков
Сезон 1 Серия 5
TBA
Дон Кихотик
Сезон 1 Серия 6
TBA
Кораблик с алыми парусами
Сезон 1 Серия 7
TBA
Юный Д'Артаньян и три мушкетера
Сезон 1 Серия 8
TBA
Человечек-невидимка
Сезон 1 Серия 9
TBA
Очень затерянный мир
Сезон 1 Серия 10
TBA
Таинственный остров
Сезон 1 Серия 11
TBA
Робин Гуд
Сезон 1 Серия 12
TBA
Рыцари круглого столика
Сезон 1 Серия 13
TBA
Машинка времени
Сезон 1 Серия 14
TBA
Сонная лощинка
Сезон 1 Серия 15
TBA
Много километров под водой
Сезон 1 Серия 16
TBA
Детки капитана Гранта
Сезон 1 Серия 17
TBA
Настоящий рыцарь Айвенго
Сезон 1 Серия 18
TBA
Алиса в чудесной стране
Сезон 1 Серия 19
TBA
Война мирков
Сезон 1 Серия 20
TBA
Вокруг света наперегонки
Сезон 1 Серия 21
TBA
Сокровища царя Соломона
Сезон 1 Серия 22
TBA
Злая собака Баскервилей
Сезон 1 Серия 23
TBA
Алиса в Зазеркальной стране
Сезон 1 Серия 24
TBA
Волшебный портретик Дориана
Сезон 1 Серия 25
TBA
Кит по имени Моби Дик
Сезон 1 Серия 26
TBA
Маленький Маугли
Сезон 1 Серия 27
TBA
Оцеола - вождь цветоводов
Сезон 1 Серия 28
TBA
Капитан Фракассик
Сезон 1 Серия 29
TBA
Пионеры у Красивой реки
Сезон 1 Серия 30
TBA
Ихтиандр или человек-рыба
Сезон 1 Серия 31
TBA
Гаргантюа из некоторого царства
Сезон 1 Серия 32
TBA
Следопыт
Сезон 1 Серия 33
TBA
Путешествие к центру Земли
Сезон 1 Серия 34
TBA
Маленький Том Сойер
Сезон 1 Серия 35
TBA
5 часов на воздушном шаре
Сезон 1 Серия 36
TBA
Правдивый Мюнхгаузен
Сезон 1 Серия 37
TBA
Мюнхгаузен на Луне
Сезон 1 Серия 38
TBA
Из пушечки на Луну
Сезон 1 Серия 39
TBA
Островок погибших кораблей
Сезон 1 Серия 40
TBA
Гулливерчик в стране великанов
Сезон 1 Серия 41
TBA
Приключения доктора Блада
Сезон 1 Серия 42
TBA
Маленький Ариэль
Сезон 1 Серия 43
TBA
Пленник острова Иф
Сезон 1 Серия 44
TBA
Доктор Джекил и обезьянка по имени Хайд
Сезон 1 Серия 45
TBA
Непослушный Фаетон
Сезон 1 Серия 46
TBA
Героический Персей
Сезон 1 Серия 47
TBA
Лабиринт Минотаврика
Сезон 1 Серия 48
TBA
Тор в стране великанов
Сезон 1 Серия 49
TBA
Алёша Попович
Сезон 1 Серия 50
TBA
Илья Муромец
Сезон 1 Серия 51
TBA
Королева Нут
Сезон 1 Серия 52
TBA
Рама, Сита и обезьянка по имени Хануман
Сезон 1 Серия 53
TBA
Мёд поэзии
Сезон 1 Серия 54
TBA
Волшебные слова Вяйнямейнена
Сезон 1 Серия 55
TBA
Гильгамеш и Энкиду
Сезон 1 Серия 56
TBA
Золото Зигфрида
Сезон 1 Серия 57
TBA
Подвиги Геракла
Сезон 1 Серия 58
TBA
Чжугэ Лян и тысячи стрел
Сезон 1 Серия 59
TBA
Одиссей и Циклоп
Сезон 1 Серия 60
TBA
Троянский конь
Сезон 1 Серия 61
TBA
Гайавата и дятел Мемо
Сезон 1 Серия 62
TBA
Сказка про золотое руно
Сезон 1 Серия 63
TBA
Садко из Великого Новгорода
Сезон 1 Серия 64
TBA
Дюк Степанович
Сезон 1 Серия 65
TBA
Молот Тора
Сезон 1 Серия 66
TBA
Персиваль и его мама
Сезон 1 Серия 67
TBA
Вольга и царь Салтан
Сезон 1 Серия 68
TBA
Бэнкэй и Есицунэ
Сезон 1 Серия 69
TBA
Сунь-Укун царь обезьян
Сезон 1 Серия 70
TBA
Беовульф
Сезон 1 Серия 71
TBA
Давид-пастух
Сезон 1 Серия 72
TBA
Добрый Прометей
Сезон 1 Серия 73
TBA
Орфей и Эвридика
Сезон 1 Серия 74
TBA
Художник Шапур
Сезон 1 Серия 75
TBA
Витязь в тигровой шкуре
Сезон 1 Серия 76
TBA
Неистовый Роланд
Сезон 1 Серия 77
TBA
График выхода всех сериалов
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