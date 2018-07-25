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В созвездии Стрельца 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В созвездии Стрельца
Киноафиша Сериалы В созвездии Стрельца Сезоны Сезон 1

В созвездии Стрельца 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «В созвездии Стрельца»

В 1-м сезоне сериала «В созвездии Стрельца» зрители знакомятся с молодым и перспективным футбольным нападающим Эдуардом Стрельцовым. Несмотря на достаточно небольшой возраст, этот парень уже стал звездой всего Советского Союза и получил прозвище «советский Пеле». Начав карьеру в рядах легендарной команды «Торпедо», он быстро перешел из запасного в основной состав, а затем пробился в сборную страны. Пиком его славы становится олимпийская победа в Мельбурне. Но не все в его судьбе складывается так же гладко, как спортивные успехи. Любимые женщины предают Эдуарда, друзья отворачиваются от него, а соперники неустанно строят козни за его спиной.

 

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В созвездии Стрельца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2018
2 серия
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2018
3 серия
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2018
4 серия
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2018
5 серия
Сезон 1 Серия 5
25 июля 2018
6 серия
Сезон 1 Серия 6
25 июля 2018
7 серия
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2018
8 серия
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2018
График выхода всех сериалов
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