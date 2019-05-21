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Букабу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Букабу
Киноафиша Сериалы Букабу Сезоны Сезон 1

Букабу 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Букабу»

В 1-м сезоне сериала «Букабу» на сцену выходит самая необычная на свете рок-звезда – обаятельный маленький щенок. Он умеет играть на всех музыкальных инструментах, знает популярные песни и отлично исполняет самые горячие рок-хиты. Однако у Букабу есть одно условие для зрителей. Чтобы выступить перед ними со своим потрясающим шоу, ему необходимо сперва зарядиться с их помощью вдохновением. Для этого щенок читает свои любимые книги, а ребята должны присоединиться к нему в этом занятии. В гости к Букабу приходят различные знаменитости, и вместе они рассказывают в студии о лучших произведениях современной детской литературы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Букабу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 мая 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 мая 2019
График выхода всех сериалов
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