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Крутые девчонки 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крутые девчонки
Киноафиша Сериалы Крутые девчонки Сезоны Сезон 1

Dope Girls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крутые девчонки»

В 1 сезоне сериала Dope Girls Первая мировая война подходит к концу, одарив множество молодых парней серьезными ранами, контузиями, неизлечимыми болезнями и психическими травмами. В Лондоне живет мать-одиночка по имени Кейт Мейрик, которая не только видит ситуацию в стране, но и сама из-за нее страдает. Устав от непрерывного рабского труда на фабрике, нескончаемой нищеты и молитв, на которые Господь не отвечает, Кейт решает взять судьбу в свои руки. Она тратит все сбережения и снимает небольшое помещение, в котором планирует открыть подпольный клуб. Такие заведения запрещены, поэтому она быстро находит клиентов в лице бывших солдат.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Крутые девчонки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Когда она была плохой, она была очень-очень плохой When She Was Bad, She Was Very Very Bad
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2025
Масло не растает Butter Wouldn't Melt
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2025
Маленький грязный крот в маленькой грязной дыре A Filthy Little Mole Down a Filthy Little Hole
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2025
Узрите звезды Behold the Stars
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2025
Монстр Monster
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2025
Ярость Rage
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2025
График выхода всех сериалов
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