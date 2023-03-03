Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Люден 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люден
Киноафиша Сериалы Люден Сезоны Сезон 1

Luden – Könige der Reeperbahn
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люден»

В 1 сезоне сериала «Люден» действие происходит в восьмидесятые годы, когда концепция «секс, наркотики и рок-н-ролл» овладела умами поколения. Главным действующим лицом является предприимчивый парень по имени Сонни Бой Клаус Барковски, которого известная проститутка Ютта превратила в первоклассного сутенера. С помощью нее он основал банду «Нутелла», которая в скором времени вступила в битву за власть с авторитетной GMBH. Клаус собирался расширить свой бизнес, в связи с чем столкнулся с лидерами этой отрасли. Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Люден График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гигантский реактивный самолет Jumbo Jet
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2023
Эрос Центр Eros Center
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2023
Брат Энди Andis Bruder
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2023
Рамбазамба Rambazamba
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2023
Гран-Канария Gran Canaria
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2023
Белая леди Weiße Dame
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше