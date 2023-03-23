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Женить нельзя рассорить 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женить нельзя рассорить
Киноафиша Сериалы Женить нельзя рассорить Сезоны Сезон 1

Женить нельзя рассорить 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женить нельзя рассорить»

В 1 сезоне сериала «Женить нельзя рассорить» замкнутый в себе молодой программист Роман проводит сутки напролет перед монитором за написанием кодов. Тем временем его ровесница Мария зубами прогрызает себе карьерный путь в огромной корпорации. Думать о любви ни у кого из них нет ни времени, ни желания. Но однажды судьба начинает раз за разом сводить их друг с другом. Поняв, что за этим стоит некий заговор, молодые люди уличают в сводничестве своих мам. Выясняется, что Маргарита и Анна когда-то лежали в одной палате роддома и еще с тех пор решили поженить своих детей. Но захотят ли этого их драгоценные «малыши»?

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Список серий 1-го сезона сериала «Женить нельзя рассорить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2023
График выхода всех сериалов
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