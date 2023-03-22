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Дигман! 2023 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дигман!
Киноафиша Сериалы Дигман! Сезоны Сезон 1

Digman!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дигман!»

В 1 сезоне сериала «Дигман!» мальчик по имени Рип Дигман с детства мечтает стать археологом. В мире, где он живет, сложно придумать более уважаемую и завидную профессию. Именно археологи, как настоящие супергерои, путешествуют по заброшенным городам, проникают в жуткие гробницы и древние развалины, раскрывая тайны уничтоженных цивилизаций. Рип становится одним из счастливчиков, которым удается окончить археологический факультет и соприкоснуться с этой работой мечты. Однако в первой же своей экспедиции он сталкивается со смертельной опасностью. Выясняется, что археологов не зря все считают суперменами и борцами со злом.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дигман!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2023
Эт Ту Et Tu
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Страх перед GAWD Fear of GAWD
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2023
Арки Гала The Arky Gala
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
Клуб "Майл Хай" The Mile High Club
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2023
Утраченный сонет Шекспира Shakespeare's Lost Sonnet
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2023
Люди из слоеного теста The Puff People
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Грааль The Grail
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2023
График выхода всех сериалов
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