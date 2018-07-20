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Энчантималс. Невероятно волшебные истории 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Энчантималс. Невероятно волшебные истории
Киноафиша Сериалы Энчантималс. Невероятно волшебные истории Сезоны Сезон 1

Enchantimals: Tales from Everwilde 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории»

В 1 сезоне сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» благодаря новому изобретению Бри силы всей команды в разы увеличиваются. Правда, это приносит не так уж много пользы. Когда Флик узнает, что другие ее подруги тайком устраивают Фелисити вечеринку-сюрприз, она чуть не портит подарок, распространяя слухи. Затем девочки отправляются в Ледяной лес в поисках мороженого, которое никогда не тает. В пути становится понятно, как сильно героини отличаются между собой. Когда сверхорганизованная Фелисити и небрежный, импульсивный Сейдж решают вместе испечь пирог по одному из рецептов Бри, результат получается неожиданным.

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Список серий 1-го сезона сериала «Энчантималс. Невероятно волшебные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 сентября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 сентября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 ноября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 ноября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 ноября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 ноября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 ноября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 декабря 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 декабря 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 декабря 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 декабря 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 января 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 января 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
18 января 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
25 января 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
1 февраля 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
8 февраля 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
15 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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