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Женская консультация 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женская консультация
Киноафиша Сериалы Женская консультация Сезоны Сезон 1

Женская консультация 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 40
Продолжительность сезона 32 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женская консультация»

В 1-м сезоне сериала «Женская консультация» события разворачиваются в медицинском заведении для прекрасных дам. Это не обычная поликлиника, а место, где раз и навсегда меняются судьбы. Именно здесь люди зачастую решают свои семейные проблемы и узнают самую главную новость – о том, что у них будет малыш. В женской консультации работает опытный и востребованный врач-гинеколог Сергей Колосов. Он умеет найти правильный подход к каждой пациентке, поэтому женщины любят и ценят его. Но собственная супруга Сережи – очень ревнивая и нервная дама, которая к тому же уже несколько лет не может забеременеть.

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Список серий 1-го сезона сериала «Женская консультация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 августа 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2015
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 августа 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 августа 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 августа 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 сентября 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 сентября 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 сентября 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 сентября 2015
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
3 сентября 2015
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
3 сентября 2015
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
7 сентября 2015
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 сентября 2015
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
8 сентября 2015
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
8 сентября 2015
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
9 сентября 2015
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
9 сентября 2015
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
10 сентября 2015
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
10 сентября 2015
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
14 сентября 2015
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
14 сентября 2015
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
15 сентября 2015
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
15 сентября 2015
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
16 сентября 2015
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
16 сентября 2015
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
17 сентября 2015
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
17 сентября 2015
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
21 сентября 2015
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
21 сентября 2015
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
22 сентября 2015
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
22 сентября 2015
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
23 сентября 2015
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
23 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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