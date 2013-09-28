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Осенняя мелодия любви 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Осенняя мелодия любви
Киноафиша Сериалы Осенняя мелодия любви Сезоны Сезон 1

Осенняя мелодия любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осенняя мелодия любви»

В 1-м сезоне сериала «Осенняя мелодия любви» Нине 45 лет, большую часть своей жизни она проработала на складе. Главная героиня всегда весела, с оптимизмом смотрит на жизнь и верит в лучшее. Она проводит много времени с дочерью Наташей и пятилетней внучкой, а также заботится о своем супруге. Однако розовые очки, как это часто бывает, разбиваются стеклами внутрь. Нина не может поверить своим коллегам, которые сообщают ей о том, что у ее супруга есть любовница. Однако вернувшийся поздно вечером домой муж не отрицает факта измены. Он заявляет, что давно полюбил другую женщину. И сейчас она ждет от него ребенка.

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Список серий 1-го сезона сериала «Осенняя мелодия любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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