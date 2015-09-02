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И шарик вернется 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала И шарик вернется
Киноафиша Сериалы И шарик вернется Сезоны Сезон 1

И шарик вернётся 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «И шарик вернется»

В 1 сезоне сериала «И шарик вернется» в обычной российской школе празднуют долгожданный выпускной. Особенно радуются четыре закадычные подружки: Татьяна, Вера, Александра и Светлана. Они уверены, что впереди у них беззаботное и счастливое будущее, которое они собираются разделить на всех. Но трагическое происшествие раз и навсегда разделяет подруг. Прямо на школьном выпускном несколько хулиганов начинают приставать к красавице Шуре. За нее смело вступается Таня. Спасти подругу ей удается, но вот сама она становится жертвой изнасилования, и никто из девочек не приходит ей на помощь. Обида на предательство не отпускает ее даже через годы.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «И шарик вернется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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