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Задания особой важности: Операция «Тайфун» 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Задания особой важности: Операция «Тайфун»
Киноафиша Сериалы Задания особой важности: Операция «Тайфун» Сезоны Сезон 1

Задания особой важности: Операция «Тайфун» 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун»»

В 1-м сезоне сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун» события разворачиваются во времена Второй мировой войны. На фронте ведутся открытые сражения, но есть и другая, тайная сторона противостояния. Диверсанты пробираются в тыл врага, чтобы изнутри подорвать боевой дух и стратегические объекты противоборствующей стороны. Один из лучших советских агентов на этом поприще – капитан Суслов, опытный разведчик и диверсант, взорвавший немало фашистских складов и казарм. Теперь он получает новое практически невыполнимое задание – пробраться к вражескому складу горючего и уничтожить его.

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Список серий 1-го сезона сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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