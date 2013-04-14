В 1-м сезоне сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун» события разворачиваются во времена Второй мировой войны. На фронте ведутся открытые сражения, но есть и другая, тайная сторона противостояния. Диверсанты пробираются в тыл врага, чтобы изнутри подорвать боевой дух и стратегические объекты противоборствующей стороны. Один из лучших советских агентов на этом поприще – капитан Суслов, опытный разведчик и диверсант, взорвавший немало фашистских складов и казарм. Теперь он получает новое практически невыполнимое задание – пробраться к вражескому складу горючего и уничтожить его.