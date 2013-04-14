Menu
Zadaniya osoboy vazhnosti: Operaciya «Tayfun» 2013, season 1

Задания особой важности: Операция «Тайфун» 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Zadaniya osoboy vazhnosti: Operaciya «Tayfun»" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун» события разворачиваются во времена Второй мировой войны. На фронте ведутся открытые сражения, но есть и другая, тайная сторона противостояния. Диверсанты пробираются в тыл врага, чтобы изнутри подорвать боевой дух и стратегические объекты противоборствующей стороны. Один из лучших советских агентов на этом поприще – капитан Суслов, опытный разведчик и диверсант, взорвавший немало фашистских складов и казарм. Теперь он получает новое практически невыполнимое задание – пробраться к вражескому складу горючего и уничтожить его.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 April 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 April 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 April 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 April 2013
