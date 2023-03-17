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Рой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рой
Киноафиша Сериалы Рой Сезоны Сезон 1

Swarm
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рой»

В 1 сезоне сериала Swarm молодая девушка, которую зовут Дре, сходит с ума по поп-исполнительнице. Она всеми силами подражает своему кумиру, заучивает наизусть песни и старается во всем подражать звезде. В мечтах Дре представляет, что наступит момент и она познакомится со своей любимой артисткой. Но спустя время ситуация выходит из-под контроля и принимает печальный оборот. Увлечение поп-иконой превращается для героини в трагедию. У Дре начинается серьезная депрессия. Она понимает, что образ певицы существовал лишь в ее воображении. За маской знаменитости скрывается простой человек...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ужаленный Stung
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Мед Honey
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Вкус Taste
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Испуг Running Scared
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Девушка, пока Girl, Bye
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Падение сквозь трещины Fallin' Through The Cracks
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
Бог создает только счастливые концовки God Only Makes Happy Endings
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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