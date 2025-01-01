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Русский ниндзя, список сезонов

Русский ниндзя 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал СТС

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Список сезонов телешоу «Русский ниндзя»
Русский ниндзя - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 22 ноября 2021 - 10 января 2022
 
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