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Русский ниндзя (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Русский ниндзя
Киноафиша Сериалы Русский ниндзя Сезоны Сезон 1

Русский ниндзя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Русский ниндзя»

В 1 сезоне шоу «Русский ниндзя» участникам предстоит пройти полосу препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Ведущими проекта стали известная исполнительница Юлианна Караулова, бывший футболист Евгений Савин, который имел опыт работы спортивным комментатором, а также шоумен Тимур Соловьев. 90 процентов участников проекта составили профессиональные спортсмены с прекрасной физической подготовкой, а остальные 10 процентов — любители и экстремалы, для которых спорт является увлечением. Возраст игроков был различен: самому молодому только исполнилось 18, самый старший отметил 70-летие.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Русский ниндзя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
3 января 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2022
График выхода всех сериалов
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