Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Adskiy shef (2022), season 2

Adskiy shef season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Adskiy shef Seasons Season 2

Адский шеф 16+
Title Сезон 2
Season premiere 23 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 19
Runtime 38 hours 0 minute
"Adskiy shef" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Адский шеф» самый известный повар России продолжит тестировать новичков. Со всей страны в студию канала «Пятница» съезжаются люди, намеренные доказать, что в кулинарии им нет равных. Каждую неделю участники будут получать задания от Константина Ивлева, а также отвечать на его каверзные вопросы, связанные с готовкой. Создавать кулинарные шедевры героям предстоит не только на профессиональной кухне, но и в экстремальных условиях, а продукты будут попадаться отнюдь не классические. До финала дойдут лишь самые стойкие.

TV Show rating

4.0
Rate 12 votes
3.7 IMDb
Adskiy shef List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
23 August 2023
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
30 August 2023
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
6 September 2023
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
13 September 2023
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
20 September 2023
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
27 September 2023
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
4 October 2023
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
11 October 2023
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
18 October 2023
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
25 October 2023
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
1 November 2023
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
8 November 2023
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
15 November 2023
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
22 November 2023
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
29 November 2023
Выпуск 16
Season 2 Episode 16
6 December 2023
Выпуск 17
Season 2 Episode 17
13 December 2023
Выпуск 18
Season 2 Episode 18
20 December 2023
Выпуск 19
Season 2 Episode 19
27 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more