Во 2-м сезоне шоу «Адский шеф» самый известный повар России продолжит тестировать новичков. Со всей страны в студию канала «Пятница» съезжаются люди, намеренные доказать, что в кулинарии им нет равных. Каждую неделю участники будут получать задания от Константина Ивлева, а также отвечать на его каверзные вопросы, связанные с готовкой. Создавать кулинарные шедевры героям предстоит не только на профессиональной кухне, но и в экстремальных условиях, а продукты будут попадаться отнюдь не классические. До финала дойдут лишь самые стойкие.