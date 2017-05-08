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Комиссар Мальтезе 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Комиссар Мальтезе
Киноафиша Сериалы Комиссар Мальтезе Сезоны Сезон 1

Maltese - Il romanzo del Commissario 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Комиссар Мальтезе»

В 1 сезоне сериала «Комиссар Мальтезе» высокопоставленный офицер итальянской полиции Дарио Мальтезе известен на всю страну своей честностью, неподкупностью и бескомпромиссной строгостью к преступникам. Но однажды мужчина узнает, что кто-то убил его отца. Герой отправляется в родной городок Трапани, чтобы похоронить его, а заодно самостоятельно расследовать это дело. Он почти уверен, что истинной целью злодеев был он сам. Смерть отца была лишь жестоким «предупреждением» для блюстителя закона. Но Дарио не намерен отступаться от своих принципов, даже оказавшись один на один с бандой наркоторговцев.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Комиссар Мальтезе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2017
График выхода всех сериалов
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