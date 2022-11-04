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Галустян + (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Галустян +
Киноафиша Сериалы Галустян + Сезоны Сезон 1

Галустян + 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Галустян +»

В 1 сезоне шоу «Галустян +» комик, актер и шоумен Михаил Галустян вместе со своими гостями перевоплощается в различных героев и наглядно демонстрирует, что у россиян широкая душа и отличное чувство юмора. Например, в одном из выпусков Михаил вновь предстанет в образе легендарного ведущего «СевКав ТВ» Жорика Вартанова из «Нашей Russia». Причем при обожаемом публикой герое окажутся все его «фирменные» атрибуты из 90-х: барсетки, пестрые рубашки, цепь на шее, кольца и, разумеется, неподражаемый акцент. Шоу включает и другие скетчи на разную тематику, а играть в них будут звезды, среди которых Тимати, Анна Хилькевич, Демис Карибидис и другие.

Рейтинг шоу

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Галустян + График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2023
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2023
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2023
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 9
26 мая 2023
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 10
2 июня 2023
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 11
9 июня 2023
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 12
16 июня 2023
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 13
23 июня 2023
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 14
30 июня 2023
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 15
14 июля 2023
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 16
21 июля 2023
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 17
28 июля 2023
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 18
4 августа 2023
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 19
11 августа 2023
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 20
18 августа 2023
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 21
25 августа 2023
График выхода всех сериалов
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