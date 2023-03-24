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Моя кантри-музыка (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Моя кантри-музыка
Киноафиша Сериалы Моя кантри-музыка Сезоны Сезон 1

My Kind of Country 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Моя кантри-музыка»

В 1 сезоне сериала «Моя кантри-музыка» зрители узнают все о музыкальном направлении кантри. Этот стиль появился в Америке в результате смешения европейских музыкальных традиций белых переселенцев с ритмами местных народов. На протяжении многих десятилетий он оставался популярным, однако в последнее время сменился новыми веяниями и почти забылся. И все же кантри – это неотъемлемая часть американской культуры, выбросить которую из памяти нельзя. Некоторые коллективы до сих пор пишут и играют в этом стиле. Шоу создано, чтобы дать им сцену для выступления и напомнить миру о старых добрых кантри-напевах.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Моя кантри-музыка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Презентация Джимми Аллена Jimmie Allen's Showcase
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Презентация Микки Гайтон Mickey Guyton's Showcase
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2023
Презентация Orville Peck Orville Peck's Showcase
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2023
Мастерская Джимми Аллена Jimmie Allen's Collaboration Workshop
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2023
Мастерская Микки Гайтона Mickey Guyton's Performance Workshop
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2023
Мастерская Orville Peck Orville Peck's Visual Storytelling Workshop
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2023
Finale Part I
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2023
Finale Part II
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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