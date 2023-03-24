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Битва каверов (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Битва каверов
Киноафиша Сериалы Битва каверов Сезоны Сезон 1

Битва каверов 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Битва каверов»

В 1 сезоне телепроекта «Битва каверов» поучаствуют более 40 начинающих музыкальных групп из разных уголков России. Ребята представят на суд зрителей и членов жюри свое видение популярных песен. Всем известные композиции получат не только новое исполнение, но и новую аранжировку, настроение и ритм. А некоторые каверы и вовсе поразят аудиторию неожиданным и оригинальным подходом. Так, старая блатная песенка «Хоп, мусорок» ляжет на мотив поп-группы The Pussycat Dolls, а хиты группы «Любэ» обретут рок-настроение. Постоянным ведущим программы станет шоумен Айдар Гараев, а в кресла судей сядут Сергей Жуков и Клава Кока.

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5.9 IMDb
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Список серий телешоу Битва каверов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2023
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2023
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
26 мая 2023
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
2 июня 2023
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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