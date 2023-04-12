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Реннервации (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Реннервации
Киноафиша Сериалы Реннервации Сезоны Сезон 1

Rennervations
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Реннервации»

В 1 сезоне шоу «Реннервации» события разворачиваются в современной Америке. Известный голливудский актер Джереми Реннер берется за необычный и непростой челлендж. Он решает превратить сломанные списанные автомобили в полезную и современную технику. В распоряжении Джереми есть только фургон с инструментами и съемочная группа, а также его фантазия и желание помогать людям. Он побывает в Чикаго, Рено, Лос-Кабосе, Калифорнии, Мексике и даже Индии в поисках никому не нужных развалюх. Учитывая потребности местных жителей, он постарается собрать для них автомобиль, способный помочь в хозяйстве и облегчить ручной труд.

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Список серий телешоу Реннервации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чикаго: Создание мобильного музыкального автобуса (при участии Ванессы Хадженс) Chicago: Building a Mobile Music Bus (ft. Vanessa Hudgens)
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Мексика: Создание мобильной танцевальной студии (при участии Себастьяна Ятры) Mexico: Building a Mobile Dance Studio (ft. Sebastián Yatra)
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Рено: Строительство мобильного центра отдыха (при участии Энтони Маки) Reno: Building a Mobile Recreation Center (ft. Anthony Mackie)
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
Rajasthan, India: Building a Mobile Water Treatment Center (ft. Anil Kapoor)
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2023
График выхода всех сериалов
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