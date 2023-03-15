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Одиночки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одиночки
Киноафиша Сериалы Одиночки Сезоны Сезон 1

Одиночки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одиночки»

В 1 сезоне сериала «Одиночки» в центре событий оказываются три женщины, оставшиеся одни с маленькими детьми на руках. Веру предал отец ее ребенка, поэтому она уверена, что «все мужики – козлы». Оля – активная и бойкая молодая девушка, которая считает, что способна справиться со всем и без чьей-либо помощи, так что мужчина ей попросту не нужен. А вот Гуля, напротив, настолько не уверена в своих силах, что предпочитает даже не пытаться строить отношения. Она думает, что «разведенка с прицепом» все равно никому не нужна. К счастью, героини вовремя знакомятся друг с другом. Они решают жить вместе и создают клуб взаимопомощи для матерей-одиночек.

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Список серий 1-го сезона сериала «Одиночки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2023
График выхода всех сериалов
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