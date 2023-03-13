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Груз прошлого 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Груз прошлого
Киноафиша Сериалы Груз прошлого Сезоны Сезон 1

Груз прошлого 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Груз прошлого»

В 1 сезоне сериала «Груз прошлого» главной героиней становится медсестра Мария Звонарёва. Она беременна. Жизнь Маши меняется, когда она лишается любимого человека, являющегося отцом ее будущего ребенка. Девушка хочет найти виновника его гибели, но сама превращается в косвенную виновницу смерти пациентки. Отсидев срок за решеткой и родив ребенка, она влюбляется в ординатора Петю Комарова. Он отвечает ей взаимностью и заботится о девушке. Маша не подозревает, что именно Петр случайно оказался убийцей биологического отца ее ребенка. Сумеет ли Маша простить его и удастся ли Пете заслужить ее любовь?

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Список серий 1-го сезона сериала «Груз прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2023
График выхода всех сериалов
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