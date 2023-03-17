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Выпуск '07 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выпуск '07
Киноафиша Сериалы Выпуск '07 Сезоны Сезон 1

Class of '07
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выпуск '07»

В 1 сезоне сериала «Выпуск '07» главными героинями становятся ученицы женской гимназии, которые встречаются, чтобы отметить десятилетие с момента выпуска. Для этого молодые женщины приходят в кампус, где когда-то проходили беспечные дни их юности. Здание находится на вершине холма. Несмотря на то что прошло много лет, не все обиды прошлого забыты. Однако в самый разгар вечеринки происходит нечто непредсказуемое. Огромной силы приливная волна отрезает героинь от внешнего мира. Очутившись на острове, они должны придумать способ остаться в живых и забыть обо всех своих затаенных обидах друг на друга.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Выпуск '07 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Птичий помет Bird Shit
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Блинная ярость Pancake Rage
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Тупые тупицы Dumb Dumbs
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Душераздирающий цикл Soul-Crushing Cycle
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Люди против Саскии The People vs Saskia
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Утопия Utopia
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
Вечеринка, как будто на дворе 1999 год Party Like It's 1999
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Племя говорит The Tribe Has Spoken
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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