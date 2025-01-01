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Больше, чем друзья
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Kyungwooui Soo
12+
Год выпуска
2020
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 20 минут
Телеканал
jTBC
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Рейтинг сериала
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голосов
6.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Больше, чем друзья»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
25 сентября 2020 - 28 ноября 2020
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