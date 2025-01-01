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Постер сериала Больше, чем друзья
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Больше, чем друзья, список сезонов

Kyungwooui Soo 12+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал jTBC

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Больше, чем друзья»
Больше, чем друзья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 25 сентября 2020 - 28 ноября 2020
 
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