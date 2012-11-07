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Государственная тайна 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Государственная тайна
Киноафиша Сериалы Государственная тайна Сезоны Сезон 1

Secret State 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Государственная тайна»

В 1 сезоне сериала «Государственная тайна» в британской деревне Скэрроу открывается филиал одной из самых влиятельных в мире американских нефтеперерабатывающих компаний «Петрофлекс». Премьер-министр Чарльз Флайт, занимающийся промышленностью и экономикой Великобритании, отправляется на конференцию в США в честь этого важного события. Но прямо в разгар празднования политику сообщают, что новенький завод только что взорвался, причем жертвами стали граждане обеих стран-партнеров. Чтобы не испортить отношения между странами и не навредить имиджу своего государства, он решает не разглашать эту новость, а расследовать дело сам.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Государственная тайна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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