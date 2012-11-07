В 1 сезоне сериала «Государственная тайна» в британской деревне Скэрроу открывается филиал одной из самых влиятельных в мире американских нефтеперерабатывающих компаний «Петрофлекс». Премьер-министр Чарльз Флайт, занимающийся промышленностью и экономикой Великобритании, отправляется на конференцию в США в честь этого важного события. Но прямо в разгар празднования политику сообщают, что новенький завод только что взорвался, причем жертвами стали граждане обеих стран-партнеров. Чтобы не испортить отношения между странами и не навредить имиджу своего государства, он решает не разглашать эту новость, а расследовать дело сам.