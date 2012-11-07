Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Secret State 2012, season 1

Secret State season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Secret State Seasons Season 1

Secret State 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Secret State" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Государственная тайна» в британской деревне Скэрроу открывается филиал одной из самых влиятельных в мире американских нефтеперерабатывающих компаний «Петрофлекс». Премьер-министр Чарльз Флайт, занимающийся промышленностью и экономикой Великобритании, отправляется на конференцию в США в честь этого важного события. Но прямо в разгар празднования политику сообщают, что новенький завод только что взорвался, причем жертвами стали граждане обеих стран-партнеров. Чтобы не испортить отношения между странами и не навредить имиджу своего государства, он решает не разглашать эту новость, а расследовать дело сам.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
"Secret State" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 November 2012
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 November 2012
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 November 2012
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 November 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more