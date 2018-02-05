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Частный детектив Татьяна Иванова 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Частный детектив Татьяна Иванова
Киноафиша Сериалы Частный детектив Татьяна Иванова Сезоны Сезон 1

Частный детектив Татьяна Иванова 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Частный детектив Татьяна Иванова»

В 1 сезоне сериала «Частный детектив Татьяна Иванова» в небольшом провинциальном городке Тарасове открывается новое сыскное агентство. К недовольству конкурентов, им управляет женщина – бывшая оперуполномоченная полиции Татьяна Иванова. Дослужившись до звания старшего лейтенанта, ей пришлось покинуть любимую, но опасную работу. Как представительница «слабого пола», она попала под сокращение, но не отчаялась и не разочаровалась в себе. Женщина решила стать частным детективом. И клиентов у нее оказалось даже больше, чем она могла надеяться! Ведь Таня – настоящее спасение для тех, кому не в силах помочь правоохранительные органы.

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Список серий 1-го сезона сериала «Частный детектив Татьяна Иванова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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