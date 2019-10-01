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Коронация 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Коронация
Киноафиша Сериалы Коронация Сезоны Сезон 1

Коронация
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Коронация»

В 1 сезоне сериала «Коронация» последний русский император Николай II отправляется на балетное представление, которое раз и навсегда переворачивает его судьбу. Величественная танцовщица Матильда Кшесинская с первого взгляда ранит сердце правителя. Он не может позволить себе взять в жены прекраснейшую из женщин, но не может и отказаться от ее любви. Николай еще не знает, что этот роман станет началом конца не только для него самого, но и для всего привычного ему мира. Кровавая коронация, Ходынское поле, крах империи и уничтожение многовековой династии – вот что теперь предстоит юному государю.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Коронация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2019
График выхода всех сериалов
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