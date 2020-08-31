В 1 сезоне сериала «Любите ли вы Брамса?» на вступительный экзамен в музыкальный университет Кенхуна приходит одаренная скрипачка Сон А. Жюри оценивает ее по достоинству и принимает на стипендию. Есть лишь одна проблема: девушке уже 29 лет, она гораздо старше всех будущих однокурсников, поэтому ей придется куда тяжелее. Всю предыдущую жизнь она занималась нелюбимым делом и лишь в преддверии тридцатилетия решилась изменить свою жизнь. На экзамене она знакомится с пианистом Джун Енгом, который претендует на ту же стипендию. Теперь этот парень попадается ей везде, куда бы она ни пошла.