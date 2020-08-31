Menu
Beuramseureul Joahaseyo season 1 watch online

Beuramseureul Joahaseyo season 1 poster
Beuramseureul Joahaseyo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Beuramseureul Joahaseyo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любите ли вы Брамса?» на вступительный экзамен в музыкальный университет Кенхуна приходит одаренная скрипачка Сон А. Жюри оценивает ее по достоинству и принимает на стипендию. Есть лишь одна проблема: девушке уже 29 лет, она гораздо старше всех будущих однокурсников, поэтому ей придется куда тяжелее. Всю предыдущую жизнь она занималась нелюбимым делом и лишь в преддверии тридцатилетия решилась изменить свою жизнь. На экзамене она знакомится с пианистом Джун Енгом, который претендует на ту же стипендию. Теперь этот парень попадается ей везде, куда бы она ни пошла.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
"Beuramseureul Joahaseyo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
31 August 2020
Episode 2
1 September 2020
Episode 3
7 September 2020
Episode 4
8 September 2020
Episode 5
14 September 2020
Episode 6
15 September 2020
Episode 7
21 September 2020
Episode 8
22 September 2020
Episode 9
28 September 2020
Episode 10
29 September 2020
Episode 11
5 October 2020
Episode 12
6 October 2020
Episode 13
12 October 2020
Episode 14
13 October 2020
Episode 15
19 October 2020
Episode 16
20 October 2020
TV series release schedule
