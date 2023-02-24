В 1 сезоне шоу «Юджин Леви: Путешественник поневоле» удостоенный наград актер и исследователь Юджин Леви решает покинуть зону комфорта и отправляется в потрясающее путешествие по самым красивым, таинственным и необычным местам на земле. Частенько главный герой оказывается в местах, куда редко ступает нога туриста. Он исследует удивительные красоты Японии, южноафриканских и европейских государств, отправляется на отдаленные острова. Юджин старается остановиться в необычных гостиницах с креативным интерьером и, конечно, посвящает много времени общению с местными жителями той или иной страны.