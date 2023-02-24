Menu
The Reluctant Traveler with Eugene Levy (2023), season 1

The Reluctant Traveler with Eugene Levy season 1 poster
The Reluctant Traveler with Eugene Levy 12+
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 32 minutes
"The Reluctant Traveler with Eugene Levy" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Юджин Леви: Путешественник поневоле» удостоенный наград актер и исследователь Юджин Леви решает покинуть зону комфорта и отправляется в потрясающее путешествие по самым красивым, таинственным и необычным местам на земле. Частенько главный герой оказывается в местах, куда редко ступает нога туриста. Он исследует удивительные красоты Японии, южноафриканских и европейских государств, отправляется на отдаленные острова. Юджин старается остановиться в необычных гостиницах с креативным интерьером и, конечно, посвящает много времени общению с местными жителями той или иной страны.

TV Show rating

7.3
The Reluctant Traveler with Eugene Levy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Finland
Season 1 Episode 1
24 February 2023
Costa Rica
Season 1 Episode 2
24 February 2023
Venice
Season 1 Episode 3
24 February 2023
Utah
Season 1 Episode 4
24 February 2023
Maldives
Season 1 Episode 5
24 February 2023
South Africa
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Lisbon
Season 1 Episode 7
24 February 2023
Tokyo
Season 1 Episode 8
24 February 2023
