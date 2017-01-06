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Фуука 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Фуука
Киноафиша Сериалы Фуука Сезоны Сезон 1

Fuuka 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фуука»

В 1 сезоне сериала «Фуука» семейство Харуна переезжает из маленького городка в огромный и шумный Токио. Отец вынужден оставить детей, чтобы уехать по работе, а сын-старшеклассник Юу остается на попечении сестры. В первый же день на новом месте он ссорится со случайной прохожей. Сумасшедшая незнакомка принимает его за извращенца, тайно фотографирующего ее на улице, и разбивает его телефон. А вскоре выясняется, что эта самая девушка – его новая одноклассница Фуука Акицуки. Как ни странно, они быстро находят общие интересы и даже решают собрать при школе собственную музыкальную группу.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Фуука» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фуука! Fuuka!
Сезон 1 Серия 1
6 января 2017
Взмахни крыльями! Take Flight!
Сезон 1 Серия 2
6 января 2017
Треугольник! Triangle!
Сезон 1 Серия 3
13 января 2017
Выступление! Live!
Сезон 1 Серия 4
20 января 2017
Одна из нас! One of Us!
Сезон 1 Серия 5
27 января 2017
Каюки Хинаси! Koyuki Hinashi
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2017
Большой взрыв! Blown Up!
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2017
Вершина! Top!
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2017
Свидание! Date!
Сезон 1 Серия 9
24 февраля 2017
Судьба Fate
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2017
Группа! Band
Сезон 1 Серия 11
17 марта 2017
Попутный ветер Fair Wind
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2017
График выхода всех сериалов
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